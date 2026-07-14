Informations pratiques

Yutz

Théâtre Mickaël est Denise

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

19

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-11-26 20:30:00

fin : 2026-11-26 22:30:00

Date(s) :

2026-11-26

L’histoire vraie de Mickaël, qui sur son lit d’hôpital, crée Denise, un personnage hors normes et déjanté… Sa joie de vivre comme il dit si souvent mais aussi par moment sa plus grande gêne . Oui, car Mickaël est désormais face à une mitraillette qui flingue tout ce qui bouge, une tornade d’humour qui ne laisse de répit à personne. Entre art d’improvisation et interaction avec le public, vous allez vivre un véritable moment de partage.

C’est plus qu’un spectacle, c’est une rencontre !

ATTENTION le spectacle est déconseillé aux moins de 16 ans.Adultes

19 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

The true story of Micka%EBl, who, from his hospital bed, created Denise, an extraordinary and off-the-wall character—“her zest for life,” as he so often says, but also, at times, “her greatest burden.” Yes, because Micka%EBl is now facing a machine gun that shoots down everything that moves—a whirlwind of humor that gives no one a moment’s respite. Combining the art of improvisation with audience interaction, you’re in for a truly shared experience.

It’s more than just a show—it’s an encounter!

WARNING: This show is not recommended for children under 16.

L’événement Théâtre Mickaël est Denise Yutz a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME