Informations pratiques

Mulhouse

Théâtre Minetti

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-11-18 19:00:00

fin : 2026-11-18 21:30:00

Date(s) :

2026-11-18

Œuvre crépusculaire de Thomas Bernhard, Minetti est une traversée solitaire, de l’ombre à la lumière, de la mort à la vie. L’écriture minutieuse et drôle de l’auteur autrichien en fait une fable magnifique, entre comédie et tragédie.

Une nuit de la Saint-Sylvestre à Ostende, en 1975, dans le hall d’un grand hôtel, un homme entre. Il dit s’appeler Minetti et avoir rendez-vous avec un directeur de théâtre. Il dit être un acteur célèbre qui n’a plus joué depuis trois décennies, car il s’est refusé à la littérature classique. Il dit avoir dirigé un théâtre dont on l’a chassé. Et avoir attendu qu’on lui propose de jouer une dernière fois Le Roi Lear. Répétant devant son miroir depuis trente ans, il se tient prêt. Ce soir, à l’occasion du jubilé de son théâtre, le directeur lui a donné rendez-vous pour l’inviter à interpréter Lear, une ultime fois… Matthieu Cruciani prend ici le parti de musicaliser la pièce de Thomas Bernhard, grâce à la présence de la pianiste Jeanne Bleuse et de la comédienne-chanteuse Élise Caron. L’interprétation du génial comédien belge Josse de Pauw en fait un moment théâtral puissant, émouvant, hors du temps.

Dès 14 ans. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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L’événement Théâtre Minetti Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace