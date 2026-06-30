Théâtre Minetti Comédie de Valence Valence

Informations pratiques

Valence

Théâtre Minetti

Comédie de Valence 1 Place Charles Huguenel Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 20:00:00

fin : 2026-12-16 20:00:00

Date(s) :

2026-12-15 2026-12-16

Un soir de réveillon à l’hôtel, un grand comédien déchu s’épanche sur sa vie auprès d’une poignée d’inconnu·es.

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Comédie de Valence 1 Place Charles Huguenel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70 billetterie@comediedevalence.com

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English :

On New Year’s Eve at the hotel, a once-great actor, now fallen from grace, opens up about his life to a handful of strangers.

L’événement Théâtre Minetti Valence a été mis à jour le 2026-06-23 par Valence Romans Tourisme