Festival Sur le champ ! Rêveries musicales Musée de Valence Valence

Valence

Festival Sur le champ ! Rêveries musicales

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 16:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Pour passer de l’effervescence du Champ de Mars à une atmosphère plus intimiste, le festival Sur le champ ! Jazz Action Valence et le Musée de Valence offrent aux festivaliers une parenthèse hors du temps avec le groupe électro new wave Balladur.

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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

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English :

To move from the effervescence of the Champ de Mars to a more intimate atmosphere, the Sur le champ! Jazz Action Valence and the Musée de Valence offer festival-goers a timeless interlude with electro-new wave band Balladur.

L’événement Festival Sur le champ ! Rêveries musicales Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme