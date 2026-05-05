Festival Sur le champ ! Rêveries musicales Musée de Valence Valence
Festival Sur le champ ! Rêveries musicales Musée de Valence Valence samedi 25 juillet 2026.
Valence
Festival Sur le champ ! Rêveries musicales
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Pour passer de l’effervescence du Champ de Mars à une atmosphère plus intimiste, le festival Sur le champ ! Jazz Action Valence et le Musée de Valence offrent aux festivaliers une parenthèse hors du temps avec le groupe électro new wave Balladur.
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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
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English :
To move from the effervescence of the Champ de Mars to a more intimate atmosphere, the Sur le champ! Jazz Action Valence and the Musée de Valence offer festival-goers a timeless interlude with electro-new wave band Balladur.
L’événement Festival Sur le champ ! Rêveries musicales Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
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