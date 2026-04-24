Atelier de cuisine ados Pique-nique estival Ateliers de cuisine Come and Cook Valence
Atelier de cuisine ados Pique-nique estival Ateliers de cuisine Come and Cook Valence samedi 25 juillet 2026.
Valence
Atelier de cuisine ados Pique-nique estival
Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 16:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Atelier pour les ados de 12 à 17 ans.
Un atelier ludique et savoureux pour préparer un pique-nique coloré et gourmand à partager en famille ou entre amis.
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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr
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English :
Workshop for teens aged 12 to 17.
A fun and tasty workshop to prepare a colorful, gourmet picnic to share with family and friends.
L’événement Atelier de cuisine ados Pique-nique estival Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme
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