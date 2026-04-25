Atelier de cuisine adulte Cuisine indienne Ateliers de cuisine Come and Cook Valence

Valence

Atelier de cuisine adulte Cuisine indienne

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Embarquez pour un voyage épicé et gourmand en Inde et découvrez comment préparer des plats emblématiques pleins de saveurs et de couleurs !

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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr

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English :

Embark on a spicy, gourmet journey to India and discover how to prepare emblematic dishes full of flavor and color!

L’événement Atelier de cuisine adulte Cuisine indienne Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme