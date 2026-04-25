Atelier de cuisine adulte Cuisine indienne Ateliers de cuisine Come and Cook Valence
Atelier de cuisine adulte Cuisine indienne Ateliers de cuisine Come and Cook Valence samedi 25 juillet 2026.
Valence
Atelier de cuisine adulte Cuisine indienne
Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Embarquez pour un voyage épicé et gourmand en Inde et découvrez comment préparer des plats emblématiques pleins de saveurs et de couleurs !
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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr
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English :
Embark on a spicy, gourmet journey to India and discover how to prepare emblematic dishes full of flavor and color!
L’événement Atelier de cuisine adulte Cuisine indienne Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme
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