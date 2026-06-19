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Théâtre Mon Crime de François Ozon Bellegarde

Théâtre Mon Crime de François Ozon Bellegarde

Théâtre Mon Crime de François Ozon Bellegarde samedi 27 juin 2026.

Ville : 45270 Bellegarde

Département : Loiret

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Bellegarde

Théâtre Mon Crime de François Ozon

Bellegarde Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Théâtre Mon Crime de François Ozon
Théâtre. Mon crime , comédie de François Ozon. A 20h30. Tarifs 7€, gratuit pour les moins de 12 ans 0  .

Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 10 03 

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English :

The play Mon Crime by François Ozon

L’événement Théâtre Mon Crime de François Ozon Bellegarde a été mis à jour le 2026-06-15 par OT GATINAIS SUD

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