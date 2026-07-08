Théâtre musical Anny Karénine Fille de Lux Scène Nationale Valence
jeudi 3 décembre 2026 · Lux Scène Nationale · Valence
Informations pratiques
Valence
Théâtre musical Anny Karénine Fille de
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 23 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 20:00:00
fin : 2026-12-03 20:00:00
Date(s) :
2026-12-03
Chanson à regarder et pièce de théâtre à entendre, la nouvelle création de Claire Diterzi entremêle les répertoires pour nous conter l’extraordinaire quête d’émancipation de la fille d’Anna Karénine.
.
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A song to watch and a play to hear, Claire Diterzi’s new work blends genres to tell the story of Anna Karenina’s daughter’s extraordinary quest for emancipation.
L’événement Théâtre musical Anny Karénine Fille de Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Atelier enfants Initiation à la mosaïque Musée de Valence Valence 8 juillet 2026
- Balade en poney et structures gonflables Les Estivales MPT de la Chamberlière Valence 8 juillet 2026
- Spectacle Opéra pour spaghettis Parc Jouvet Valence 8 juillet 2026
- Les médiathèques dans les parcs Les Jeudis sous les magniolas Parc Jouvet de Valence Valence 9 juillet 2026
- Lectures en plein air Les jeudis sous les magnolias RDV près de l’aire de jeux Valence 9 juillet 2026