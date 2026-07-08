Théâtre musical Anny Karénine Fille de Lux Scène Nationale Valence

Informations pratiques

Valence

Théâtre musical Anny Karénine Fille de

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 20:00:00

fin : 2026-12-03 20:00:00

Date(s) :

2026-12-03

Chanson à regarder et pièce de théâtre à entendre, la nouvelle création de Claire Diterzi entremêle les répertoires pour nous conter l’extraordinaire quête d’émancipation de la fille d’Anna Karénine.

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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

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English :

A song to watch and a play to hear, Claire Diterzi’s new work blends genres to tell the story of Anna Karenina’s daughter’s extraordinary quest for emancipation.

L’événement Théâtre musical Anny Karénine Fille de Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme