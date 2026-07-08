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AGENDA · Valence

Théâtre musical Anny Karénine Fille de Lux Scène Nationale Valence

jeudi 3 décembre 2026 · Lux Scène Nationale · Valence

Informations pratiques

Début
jeudi 3 décembre 2026
Fin
jeudi 3 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Lux Scène Nationale
Adresse
36, Boulevard Général De Gaulle
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
10 10 23

Valence

Théâtre musical Anny Karénine Fille de

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 20:00:00
fin : 2026-12-03 20:00:00

Date(s) :
2026-12-03

Chanson à regarder et pièce de théâtre à entendre, la nouvelle création de Claire Diterzi entremêle les répertoires pour nous conter l’extraordinaire quête d’émancipation de la fille d’Anna Karénine.
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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15  reservation@lux-valence.com

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English :

A song to watch and a play to hear, Claire Diterzi’s new work blends genres to tell the story of Anna Karenina’s daughter’s extraordinary quest for emancipation.

L’événement Théâtre musical Anny Karénine Fille de Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme

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