THÉÂTRE MUSICAL KIOSQUE DES THERMES Bagnères-de-Luchon

Informations pratiques

Bagnères-de-Luchon

THÉÂTRE MUSICAL

KIOSQUE DES THERMES Cours des Quinconces Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06 19:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Spectacle de chansigne une mise en scène de chansons entièrement en langue des signes composée sur les douze chansons du dernier album de Stromae. (repli salle Henri Pac si pluie).

C’est une dizaine de personnages qui viennent parler de la vie, de la parentalité, de la dépression, des relations amoureuses, des petites gens, de leurs rêves, de leurs espoirs et de leurs désillusions.

C’est 45 minutes de spectacle avec deux comédien.ne.s qui passent de rôle en rôle pour incarner cette multitude avec leur corps et leurs petites mains.

À partir de 7 ans. .

KIOSQUE DES THERMES Cours des Quinconces Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 25 44

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English :

Chansigne show: a performance of songs presented entirely in sign language, based on the twelve tracks from Stromae’s latest album. (Moved to the Henri Pac Hall in case of rain.)

L’événement THÉÂTRE MUSICAL Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE