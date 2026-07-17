THÉÂTRE MUSICAL KIOSQUE DES THERMES Bagnères-de-Luchon
jeudi 6 août 2026 · KIOSQUE DES THERMES · Bagnères-de-Luchon
Informations pratiques
Bagnères-de-Luchon
THÉÂTRE MUSICAL
KIOSQUE DES THERMES Cours des Quinconces Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 19:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Spectacle de chansigne une mise en scène de chansons entièrement en langue des signes composée sur les douze chansons du dernier album de Stromae. (repli salle Henri Pac si pluie).
C’est une dizaine de personnages qui viennent parler de la vie, de la parentalité, de la dépression, des relations amoureuses, des petites gens, de leurs rêves, de leurs espoirs et de leurs désillusions.
C’est 45 minutes de spectacle avec deux comédien.ne.s qui passent de rôle en rôle pour incarner cette multitude avec leur corps et leurs petites mains.
À partir de 7 ans. .
KIOSQUE DES THERMES Cours des Quinconces Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 25 44
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English :
Chansigne show: a performance of songs presented entirely in sign language, based on the twelve tracks from Stromae’s latest album. (Moved to the Henri Pac Hall in case of rain.)
L’événement THÉÂTRE MUSICAL Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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