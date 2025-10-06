Théâtre Musical Immersif (au casque) Immortels Théâtre Comoedia Marmande

Théâtre Musical Immersif (au casque) Immortels

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2026-05-28 20:30:00

Immortels de Julien Bouffier, Adesso e sempre

De cette Cité où la Reine Régine avait dressé des murs pour faire face à la peur de l’autre, il ne reste plus rien. Les murs ont disparu et c’est dans ces ruines que les citoyens tentent de se reconstruire. Mnemo, une adolescente, a organisé une cérémonie pour son frère Andy, qui est parti entre les murs pour chercher celle qui l’aime, Alison, et n’en est jamais revenu. Elle invente pour lui, avec le public, des obsèques qu’il n’a jamais eu. Une fête musicale en son honneur.

Ce rite païen, nourri de célèbres figures théâtrales (Antigone, OEdipe, les Bacchantes, Hamlet, Orphée) va peu à peu réveiller les esprits de la Cité qui vont nous révéler comment l’amour s’est mué en haine et a transformé une humanité bienveillante en société sous contrôle.

Tout public dès 14 ans .

English : Théâtre Musical Immersif (au casque) Immortels

Immortels by Julien Bouffier, Adesso e sempre

German : Théâtre Musical Immersif (au casque) Immortels

Immortels von Julien Bouffier, Adesso e sempre

Italiano :

Immortels di Julien Bouffier, Adesso e sempre

Espanol : Théâtre Musical Immersif (au casque) Immortels

Immortels de Julien Bouffier, Adesso e sempre

