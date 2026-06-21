Théâtre musical Orgueil et préjugés..ou presque Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
Théâtre musical Orgueil et préjugés..ou presque Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère mercredi 18 novembre 2026.
Romans-sur-Isère
Théâtre musical Orgueil et préjugés..ou presque Saison Romans Scènes 26-27
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Tarif réduit
jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA
(sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 20:00:00
fin : 2026-11-18 20:00:00
Date(s) :
2026-11-18
D’Isobel Mc Arthur
Mise en scène Johanna Boyé
L’adaptation décalée et pop du célèbre roman de Jane Austen une comédie rythmée, drôle et musicale avec un casting 100% féminin !
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Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
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English :
By Isobel McArthur
Directed by Johanna Boyé
A quirky, pop-inspired adaptation of Jane Austen’s famous novel: a fast-paced, funny, musical comedy with an all-female cast!
L’événement Théâtre musical Orgueil et préjugés..ou presque Saison Romans Scènes 26-27 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme
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