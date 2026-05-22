Théâtre National de Nice Saison 2026/2027 Théâtre National de Nice Salle des Franciscains Nice

Informations pratiques

Nice

Théâtre National de Nice Saison 2026/2027

Théâtre National de Nice Salle des Franciscains 4-6 Place Saint François Nice Alpes-Maritimes

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-10-08

Découvrez le programme de la saison 2026/2027 du Théâtre National de Nice de septembre 2026 à mai 2027, une saison plurielle !

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Théâtre National de Nice Salle des Franciscains 4-6 Place Saint François Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 13 19 00 contact@theatredenice.org

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English : Nice National Theater 2026/2027 Season

Discover the program for the 2026–2027 season at the Théâtre National de Nice, running from September 2026 through May 2027—a season full of variety!

L’événement Théâtre National de Nice Saison 2026/2027 Nice a été mis à jour le 2026-08-20 par Côte d’Azur France Tourisme