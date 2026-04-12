Théâtre Ne m’enlève pas mon chagrin Vicq-sur-Breuilh
Théâtre Ne m’enlève pas mon chagrin Vicq-sur-Breuilh vendredi 18 septembre 2026.
Vicq-sur-Breuilh
Théâtre Ne m’enlève pas mon chagrin
1 Chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Compagnie Le Bateleur. De & Avec Bénédicte Charpiat, Mise en scène Thierry Harcourt, Chorégraphie Charlotte Nopa, Lumières Cécile Trelluyer Costumes Agathe Laemmel, Son Musique Tazio Caputo, Photographe Sébastien Amblard
Privé de mots pour dire l’indicible, le corps d’une petite fille se met à danser. De cette danse naîtra une femme portée par une force et une joie de vivre indéfectibles. Son chagrin, loin d’être un fardeau, deviendra son meilleur copain. Un voyage troublant, vibrant, vivant.. .
1 Chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr
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English : Théâtre Ne m’enlève pas mon chagrin
L’événement Théâtre Ne m’enlève pas mon chagrin Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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