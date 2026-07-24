Théâtre Nénène Millau
samedi 6 mars 2027 · Millau
Informations pratiques
Millau
Théâtre Nénène
rue pasteur Millau Aveyron
Tarif : 9.5 – 9.5 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-03-06
fin : 2027-03-06
Date(s) :
2027-03-06
Histoire de sous le tapis II Collectif Embuscade
Au théâtre, la nourrice reste au second plan, elle est la confidente et le soutien des principaux protagonistes. Si elle se confiait au public, qu’est-ce qu’elle partagerait ?
Sous un toit de tôle, trois femmes se regardent. Euphrasie, femme malgache à la Réunion en 1790, Élise, femme morvandelle en 1880, Antoinette, femme réunionnaise en 1960. Elles ont toutes trois gardé des enfants. À partir d’un parcours fictif dans le temps et l’espace, trois comédiennes et un musicien enquêtent sur la figure de la nourrice.
Nénène, récit choral, questionne les rapports de classe entre précarité et bourgeoisie ainsi que les conséquences d’un tel système sur les enfants.
Après Goyav de Frans’, cette nouvelle création d’Hannaë est le deuxième volet d’Histoire(s) sortie de sous le tapis, cycle artistique mettant en lumière ces mémoires oubliées.
D’Hannaë Avec Maé Durand, Sabine Royer, Sarah Jean-Baptiste Création sonore, musique live Victor Pitoiset Régie lumière Fany Combrou Scénographe Juliette Desproges assistée de Maud Grange
Durée 1 h 15
Tout public à partir de 12 ans
Spectacle proposé en co-accueil avec l’ASSA ATP et dans le cadre d’une tournée nationale des ATP
Autour du spectacle
19h Petite restauration par l’association Myriade. .
rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61
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English :
Stories from Under the Rug II Embuscade Collective
L’événement Théâtre Nénène Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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