Informations pratiques

Millau

Théâtre Nénène

rue pasteur Millau Aveyron

Tarif : 9.5 – 9.5 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-03-06

fin : 2027-03-06

Date(s) :

2027-03-06

Histoire de sous le tapis II Collectif Embuscade

Au théâtre, la nourrice reste au second plan, elle est la confidente et le soutien des principaux protagonistes. Si elle se confiait au public, qu’est-ce qu’elle partagerait ?

Sous un toit de tôle, trois femmes se regardent. Euphrasie, femme malgache à la Réunion en 1790, Élise, femme morvandelle en 1880, Antoinette, femme réunionnaise en 1960. Elles ont toutes trois gardé des enfants. À partir d’un parcours fictif dans le temps et l’espace, trois comédiennes et un musicien enquêtent sur la figure de la nourrice.

Nénène, récit choral, questionne les rapports de classe entre précarité et bourgeoisie ainsi que les conséquences d’un tel système sur les enfants.

Après Goyav de Frans’, cette nouvelle création d’Hannaë est le deuxième volet d’Histoire(s) sortie de sous le tapis, cycle artistique mettant en lumière ces mémoires oubliées.

D’Hannaë Avec Maé Durand, Sabine Royer, Sarah Jean-Baptiste Création sonore, musique live Victor Pitoiset Régie lumière Fany Combrou Scénographe Juliette Desproges assistée de Maud Grange

Durée 1 h 15

Tout public à partir de 12 ans

Spectacle proposé en co-accueil avec l’ASSA ATP et dans le cadre d’une tournée nationale des ATP

Autour du spectacle

19h Petite restauration par l’association Myriade. .

rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

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English :

Stories from Under the Rug II Embuscade Collective

L’événement Théâtre Nénène Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)