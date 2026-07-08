Théâtre Nos Jardins Maison des Jeunes et de la Culture, Centre social Montluçon

jeudi 8 octobre 2026 · Maison des Jeunes et de la Culture, Centre social · Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Théâtre Nos Jardins

Maison des Jeunes et de la Culture, Centre social 8 Rue du Général Emile Mairal, Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Comment réinventer la lutte ?

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Maison des Jeunes et de la Culture, Centre social 8 Rue du Général Emile Mairal, Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com

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English :

How can we reinvent the struggle?

L’événement Théâtre Nos Jardins Montluçon a été mis à jour le 2026-07-03 par Montluçon Tourisme