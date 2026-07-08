Théâtre Nos Jardins Maison des Jeunes et de la Culture, Centre social Montluçon
jeudi 8 octobre 2026 · Maison des Jeunes et de la Culture, Centre social · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Théâtre Nos Jardins
Maison des Jeunes et de la Culture, Centre social 8 Rue du Général Emile Mairal, Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Comment réinventer la lutte ?
.
Maison des Jeunes et de la Culture, Centre social 8 Rue du Général Emile Mairal, Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
How can we reinvent the struggle?
L’événement Théâtre Nos Jardins Montluçon a été mis à jour le 2026-07-03 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Partir en livre Jardin des Marais Place de la Fraternité Montluçon 8 juillet 2026
- Château des Ducs de Bourbon Atelier Construis ta tour carrée Rue du Château Montluçon 8 juillet 2026
- Château des Ducs de Bourbon Atelier A la recherche du trésor caché Rue du Château Montluçon 8 juillet 2026
- Visite guidée Il était une fois la cité médiévale de Montluçon Office de Tourisme de Montluçon Montluçon 8 juillet 2026
- Château des Ducs de Bourbon Atelier Fabrique ta couronne Rue du Château Montluçon 9 juillet 2026