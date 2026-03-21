Informations pratiques

Mulhouse

Théâtre Oiseau

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2027-02-02 19:00:00

fin : 2027-02-02 20:00:00

Date(s) :

2027-02-02 2027-02-03

Plutôt que de vouer nos disparu·es à l’oubli, Anna Nozière propose joyeusement de les mettre à l’honneur dans un spectacle insolent et drôle, qui prend le parti des enfants et… de la vie !

Souvent difficile à entendre pour les adultes, l’injonction sociale à faire son deuil est incompréhensible pour les petit·es les vivant·es n’ont-ils·elles pas d’autre choix que de se soumettre à la disparition de leurs défunt·es ? Oiseau revendique avec impertinence la liberté d’inventer une nouvelle vie avec nos disparu·es. Tout commence lorsque Mustafa, qui vient de perdre son papa, et Paméla, qui a perdu son chien, deviennent, fort·es de ce point commun, inséparables. La petite Françou, une brindille de CP, déboule un jour et leur propose de revoir père et chien il suffit d’aller de l’autre côté, elle y va chaque mercredi. Un plan de départ s’échafaude. La trouille au ventre, le cœur qui bat, ils·elles entraînent d’autres gamin·es avec eux·elles… Et c’est parti pour une aventure qui va faire trembler la maîtresse, rendre folle la directrice, énerver le gardien de l’école et affoler les parents d’élèves. Dans la cour de récréation, le sujet tabou de la mort devient incontournable. Les mort·es eux·elles-mêmes s’en mêlent.

A partir de 10 ans. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre Oiseau Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace