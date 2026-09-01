Théâtre One Stage A vous de juger On Stage Corporation L’Isle-d’Espagnac

Informations pratiques

L’Isle-d’Espagnac

Théâtre One Stage A vous de juger

On Stage Corporation 47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : 15 – 15 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Un procès. Des preuves. Un verdict… entre vos mains. Une femme est accusée de l’impensable avoir tué sa propre fille.

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On Stage Corporation 47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 56 63 theatre.onstage16@gmail.com

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English :

A trial. Evidence. A verdict? It’s in your hands. A woman is accused of the unthinkable: killing her own daughter.

L’événement Théâtre One Stage A vous de juger L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême