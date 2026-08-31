Théâtre One Stage Joyeux anniv’ enfoiré On Stage Corporation L’Isle-d’Espagnac
samedi 14 novembre 2026 · On Stage Corporation · L'Isle-d'Espagnac
Informations pratiques
L’Isle-d’Espagnac
Théâtre One Stage Joyeux anniv’ enfoiré
On Stage Corporation 47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : 15 – 15 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Ce soir, François fête son anniversaire. Enfin… en théorie. Car pendant que sa femme Catherine lui prépare une jolie soirée surprise, François, lui, prépare surtout sa valise.
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On Stage Corporation 47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 56 63 theatre.onstage16@gmail.com
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English :
Tonight, François is celebrating his birthday. Well… in theory, anyway. Because while his wife Catherine is planning a lovely surprise party for him, François is mostly busy packing his suitcase.
L’événement Théâtre One Stage Joyeux anniv’ enfoiré L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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