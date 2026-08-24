Théâtre Par-delà les tranchées Maison des Cultures de Pays Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Théâtre Par-delà les tranchées

Maison des Cultures de Pays 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 18:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Agathe et Alban s’apprêtent à se marier en août 1914 quand la guerre éclate et les sépare. Tout ce qu’il leur reste, ce sont ces lettres qu’ils échangent, lui depuis le front, elle à l’arrière. Mais comment décrire l’indicible ? La violence de la guerre d’un côté, et la difficulté du quotidien de l’autre ? .

Maison des Cultures de Pays 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Théâtre Par-delà les tranchées

L’événement Théâtre Par-delà les tranchées Parthenay a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine