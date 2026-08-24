Théâtre Par-delà les tranchées Maison des Cultures de Pays Parthenay
samedi 10 octobre 2026 · Maison des Cultures de Pays · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Théâtre Par-delà les tranchées
Maison des Cultures de Pays 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 18:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Agathe et Alban s’apprêtent à se marier en août 1914 quand la guerre éclate et les sépare. Tout ce qu’il leur reste, ce sont ces lettres qu’ils échangent, lui depuis le front, elle à l’arrière. Mais comment décrire l’indicible ? La violence de la guerre d’un côté, et la difficulté du quotidien de l’autre ? .
Maison des Cultures de Pays 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Par-delà les tranchées
L’événement Théâtre Par-delà les tranchées Parthenay a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)
- Exposition photographie Maxime Crozet Rue Baptiste Marcet Parthenay 11 septembre 2026
- Zumba’quatik 20 ans Gatinéo CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay 11 septembre 2026
- Concert B.A.B. Le Coupe Gorge Parthenay 11 septembre 2026
- Éco festival, ça marche ! Place du Drapeau Parthenay Parthenay 12 septembre 2026
- Fête des sports d’eau 20 ans Gatinéo CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay 12 septembre 2026