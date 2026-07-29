AGENDA · Montélimar
Théâtre par ici la sortie ! Parc Du Petit Pelican Montélimar
samedi 5 décembre 2026 · Parc Du Petit Pelican · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Théâtre par ici la sortie !
Parc Du Petit Pelican Boulevard Albert Lebrun Montélimar Drôme
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:30:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Une escape comédie familiale !
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Parc Du Petit Pelican Boulevard Albert Lebrun Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 04 94 contact@letoitrouge.org
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English :
A family comedy escape!
L’événement Théâtre par ici la sortie ! Montélimar a été mis à jour le 2026-07-18 par Montélimar Tourisme Agglomération
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