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Théâtre par ici la sortie ! Parc Du Petit Pelican Montélimar

samedi 5 décembre 2026 · Parc Du Petit Pelican · Montélimar

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Parc Du Petit Pelican
Adresse
Boulevard Albert Lebrun
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
27 27 27

Montélimar

Théâtre par ici la sortie !

Parc Du Petit Pelican Boulevard Albert Lebrun Montélimar Drôme

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:30:00
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Une escape comédie familiale !
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Parc Du Petit Pelican Boulevard Albert Lebrun Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 04 94  contact@letoitrouge.org

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English :

A family comedy escape!

L’événement Théâtre par ici la sortie ! Montélimar a été mis à jour le 2026-07-18 par Montélimar Tourisme Agglomération

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