Théâtre Parle-moi d’amour Salle Maurice Thorez Tarnos

Salle Maurice Thorez 4 Place Albert Castets Tarnos Landes

La compagnie biarrotte Troisième rue est de retour à Tarnos avec une comédie jubilatoire où tous les coups bas sont permis ! Écrite par Philippe CLAUDEL, cette pièce de théâtre dresse un tableau jouissif de notre société et convie le spectateur à un véritable combat de boxe entre elle et lui , deux partenaires ensemble depuis plus de trente ans. Mise en scène Virginie MAHÉ.

Rdv à 20h30 à la salle Maurice Thorez.

Place assise non numérotée.

Billetterie au Point Com ou en ligne. .

