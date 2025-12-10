Théâtre Parle-moi d’amour Salle Maurice Thorez Tarnos
Théâtre Parle-moi d’amour Salle Maurice Thorez Tarnos samedi 21 mars 2026.
Salle Maurice Thorez 4 Place Albert Castets Tarnos Landes
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif réduit
La compagnie biarrotte Troisième rue est de retour à Tarnos avec une comédie jubilatoire où tous les coups bas sont permis ! Écrite par Philippe CLAUDEL, cette pièce de théâtre dresse un tableau jouissif de notre société et convie le spectateur à un véritable combat de boxe entre elle et lui , deux partenaires ensemble depuis plus de trente ans. Mise en scène Virginie MAHÉ.
Rdv à 20h30 à la salle Maurice Thorez.
Place assise non numérotée.
Billetterie au Point Com ou en ligne. .
