Théâtre Plein feu Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence

Théâtre Plein feu

Jeudi 19 mars 2026 de 20h à 21h30. Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Plein Feu, c’est un tourbillon de surprises, d’émotions et de performances virtuoses, porté par une troupe d’artistes inclassables chanteurs, musiciens, acrobates et comédiens.

Mené par Madame Olympe ou Maria Dolores, l’irrépressible maîtresse de cérémonie et son complice Jean-Jacques, alias le MacGyver des plateaux, ce nouvel opus rassemble des figures emblématiques.



Tour à tour romanesque, burlesque et poétique, “Plein Feu“ célèbre l’euphorie, la tendresse et l’autodérision avec une signature artistique unique une mise en scène ciselée et un subtil équilibre entre grâce et folie, où le beau flirte avec l’absurde.

Un spectacle incandescent, à l’image de cette tribu hors norme qui transforme chaque représentation en un moment de partage, de rire et d’émerveillement, avec une élégance inimitable.



de 12.00 à 27.00 € Billetterie en ligne .

Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Plein Feu is a whirlwind of surprises, emotions and virtuoso performances, brought to life by a troupe of unclassifiable artists: singers, musicians, acrobats and actors.

L’événement Théâtre Plein feu Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de Salon de Provence