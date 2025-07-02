Théâtre pour enfants Rock Machine Compiègne
Théâtre pour enfants Rock Machine Compiègne dimanche 15 mars 2026.
Théâtre pour enfants Rock Machine
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise
Tarif : 13 – 13 –
13
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 11:00:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Genre Comédie musicale rock
Comédie musicale rock déjantée à partir de 6 ans.
Rziiiizichk… zzzivabroum !
Le monstre de la pollution sonore a pris forme et il menace le monde !
Qui pourra le sauver ?
Trois frères musiciens armés de leur courage et de leurs guitares électriques partent à la rescousse de la planète.
Ils devront voyager à travers le temps et la musique pour que le monde retrouve son harmonie.
Embarquez pour une aventure musico-spatio-temporelle avec Fuzz, Riff et Pogo, le trio Rock machine au son du rock et du disco.
Durée 55 minutes 13 .
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre pour enfants Rock Machine Compiègne a été mis à jour le 2025-07-02 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme