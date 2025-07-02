Théâtre pour enfants Rock Machine Compiègne

Théâtre pour enfants Rock Machine Compiègne dimanche 15 mars 2026.

Théâtre pour enfants Rock Machine

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Début : 2026-03-15 11:00:00

2026-03-15

Genre Comédie musicale rock

Comédie musicale rock déjantée à partir de 6 ans.

Rziiiizichk… zzzivabroum !

Le monstre de la pollution sonore a pris forme et il menace le monde !

Qui pourra le sauver ?

Trois frères musiciens armés de leur courage et de leurs guitares électriques partent à la rescousse de la planète.

Ils devront voyager à travers le temps et la musique pour que le monde retrouve son harmonie.

Embarquez pour une aventure musico-spatio-temporelle avec Fuzz, Riff et Pogo, le trio Rock machine au son du rock et du disco.

Durée 55 minutes

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

