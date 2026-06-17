Théâtre pour Octobre Rose Place des Fontaines Doué-en-Anjou
Théâtre pour Octobre Rose Place des Fontaines Doué-en-Anjou dimanche 11 octobre 2026.
Doué-en-Anjou
Théâtre pour Octobre Rose
Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
À l’occasion d’Octobre Rose, l’Antenne de la Ligue contre le cancer 49 de Doué-en-Anjou vous invite à un après-midi spectacle exceptionnel avec la troupe Les Compagnons de la Tourlandry .
L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à la Ligue contre le cancer 49.
Venez nombreux partager un moment convivial tout en faisant avancer une cause essentielle !
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 11 octobre 2026. .
Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 88 90 21
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English :
%C0 To celebrate Pink October, the Dou%E9-en-Anjou branch of the Ligue contre le cancer 49 invites you to %E0 an exceptional afternoon performance featuring the troupe %AB Les Compagnons de la Tourlandry %BB.
L’événement Théâtre pour Octobre Rose Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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