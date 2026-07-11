Théâtre Prélude en Bleu Majeur Théâtre de la ville Valence
mercredi 2 décembre 2026 · Théâtre de la ville · Valence
Informations pratiques
Valence
Théâtre Prélude en Bleu Majeur
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 18:00:00
fin : 2026-12-02 19:00:00
Date(s) :
2026-12-02
Compagnie Choc Trio. Un voyage burlesque, poétique et coloré où Monsieur Maurice bascule dans l’univers abstrait et vibrant de Kandinsky.
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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr
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English :
Choc Trio Company. A burlesque, poetic, and colorful journey in which Monsieur Maurice is swept into Kandinsky’s abstract and vibrant world.
L’événement Théâtre Prélude en Bleu Majeur Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme
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