Théâtre Prélude en Bleu Majeur Théâtre de la ville Valence

mercredi 2 décembre 2026 · Théâtre de la ville · Valence

Informations pratiques

Valence

Théâtre Prélude en Bleu Majeur

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 18:00:00

fin : 2026-12-02 19:00:00

Date(s) :

2026-12-02

Compagnie Choc Trio. Un voyage burlesque, poétique et coloré où Monsieur Maurice bascule dans l’univers abstrait et vibrant de Kandinsky.

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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr

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English :

Choc Trio Company. A burlesque, poetic, and colorful journey in which Monsieur Maurice is swept into Kandinsky’s abstract and vibrant world.

L’événement Théâtre Prélude en Bleu Majeur Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme