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AGENDA · Valence

Théâtre Prélude en Bleu Majeur Théâtre de la ville Valence

mercredi 2 décembre 2026 · Théâtre de la ville · Valence

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Théâtre de la ville
Adresse
Place de la Liberté
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Théâtre Prélude en Bleu Majeur

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 18:00:00
fin : 2026-12-02 19:00:00

Date(s) :
2026-12-02

Compagnie Choc Trio. Un voyage burlesque, poétique et coloré où Monsieur Maurice bascule dans l’univers abstrait et vibrant de Kandinsky.
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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50  theatredelaville@mairie-valence.fr

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English :

Choc Trio Company. A burlesque, poetic, and colorful journey in which Monsieur Maurice is swept into Kandinsky’s abstract and vibrant world.

L’événement Théâtre Prélude en Bleu Majeur Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme

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