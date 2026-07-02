Informations pratiques

Rieupeyroux

Théâtre Prochaine sortie obligatoire

2 route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-09

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Quand le théâtre vient au chevet du monde agricole

Dans le cadre de ‘Virtuel ! Et alors ?’

Prochaine sortie obligatoire

Spectacle tout public à partir de 12 ans

Durée 1h15

Denis parle, beaucoup. Il est drôle, rêveur, attachant. Il nous raconte son histoire, celle de la ferme familiale dans laquelle il a grandi, et son métier d’aujourd’hui, celui de receveur de péage avec ses trois huit, ses tâches répétitives, et ses collègues attentionnés …

En 2012, tout bascule. On lui annonce qu’il doit quitter sa cabine, l’automatisation est en marche.

En parallèle, son meilleur ami, son voisin depuis toujours, l’agriculteur qui a gardé la ferme familiale a fait un choix, mais est-ce le bon ?

Denis va alors se lancer dans un combat contre la fatalité. Une résistance passive mais ferme dont il s’ignorait capable…

Compagnie 11h11

De et avec Marc Compozieux

Mise en scène Marc Compozieux et Hélène Zanon

Lumières Margot Falletty

Création sonore Ludovic Kierasinski 8 .

2 route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 86 79 information@centreculturelaveyron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

When Theater Comes to the Aid of the Farming Community

L’événement Théâtre Prochaine sortie obligatoire Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)