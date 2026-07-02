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AGENDA · Rieupeyroux

Théâtre Prochaine sortie obligatoire Rieupeyroux

vendredi 9 octobre 2026 · Rieupeyroux

Théâtre Prochaine sortie obligatoire Rieupeyroux

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Adresse
2 route du Foirail
Ville
12240 Rieupeyroux
Département
Aveyron
Tarif
8 Tarif enfant

Rieupeyroux

Théâtre Prochaine sortie obligatoire

2 route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR
8
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-09
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Quand le théâtre vient au chevet du monde agricole
Dans le cadre de ‘Virtuel ! Et alors ?’
Prochaine sortie obligatoire
Spectacle tout public à partir de 12 ans
Durée 1h15

Denis parle, beaucoup. Il est drôle, rêveur, attachant. Il nous raconte son histoire, celle de la ferme familiale dans laquelle il a grandi, et son métier d’aujourd’hui, celui de receveur de péage avec ses trois huit, ses tâches répétitives, et ses collègues attentionnés …
En 2012, tout bascule. On lui annonce qu’il doit quitter sa cabine, l’automatisation est en marche.
En parallèle, son meilleur ami, son voisin depuis toujours, l’agriculteur qui a gardé la ferme familiale a fait un choix, mais est-ce le bon ?
Denis va alors se lancer dans un combat contre la fatalité. Une résistance passive mais ferme dont il s’ignorait capable…

Compagnie 11h11
De et avec Marc Compozieux
Mise en scène Marc Compozieux et Hélène Zanon
Lumières Margot Falletty
Création sonore Ludovic Kierasinski 8  .

2 route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 86 79  information@centreculturelaveyron.fr

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English :

When Theater Comes to the Aid of the Farming Community

L’événement Théâtre Prochaine sortie obligatoire Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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