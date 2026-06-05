Théâtre : Qui a tué Charles Perrault ? Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS
Théâtre : Qui a tué Charles Perrault ? Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS jeudi 25 juin 2026.
Charles
Perrault, le célèbre auteur des contes de notre enfance, a été assassiné !!
Grâce à une faille spatio-temporelle, le détective Paul X va s’occuper de cette
épineuse enquête et va aller de surprise en surprise en rencontrant les
personnages tous droits sortis de ses livres, qui ont tous une bonne raison
d’éliminer leur créateur.
Cette
enquête parsemée d’humour nous promet un savant mélange de suspens et de
décalage surprenant.
Par les élèves du parcours découverte Théâtre
11–13 ans, classe de Pascal Seguin.
Entrée
libre selon les places disponibles.
Entre une belle au bois dormant addict à la jeunesse éternelle, un loup soumis à une chaperon rouge de caractère, un poucet défenseur d’un ogre malmené et une Cendrillon syndicaliste, les héros de notre enfance ont bien changé !
Le jeudi 25 juin 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit
Entrée
libre selon les places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-26T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-25T20:00:00+02:00_2026-06-25T21:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau 3 Ter rue Mabillon 75006 PARIS
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