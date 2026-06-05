Théâtre : Qui a tué Charles Perrault ? Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS

Charles

Perrault, le célèbre auteur des contes de notre enfance, a été assassiné !!

Grâce à une faille spatio-temporelle, le détective Paul X va s’occuper de cette

épineuse enquête et va aller de surprise en surprise en rencontrant les

personnages tous droits sortis de ses livres, qui ont tous une bonne raison

d’éliminer leur créateur.

Cette

enquête parsemée d’humour nous promet un savant mélange de suspens et de

décalage surprenant.

Par les élèves du parcours découverte Théâtre

11–13 ans, classe de Pascal Seguin.

Entrée

libre selon les places disponibles.

Entre une belle au bois dormant addict à la jeunesse éternelle, un loup soumis à une chaperon rouge de caractère, un poucet défenseur d’un ogre malmené et une Cendrillon syndicaliste, les héros de notre enfance ont bien changé !

Le jeudi 25 juin 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit

Entrée

libre selon les places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T20:00:00+02:00_2026-06-25T21:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau 3 Ter rue Mabillon 75006 PARIS

https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR



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