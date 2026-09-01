Théâtre Quoi donc tu dis ? L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson
vendredi 25 septembre 2026 · L'Agora de PAMbio · Pont-à-Mousson
Informations pratiques
Pont-à-Mousson
Théâtre Quoi donc tu dis ?
L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 21:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Théâtre à l’Agora Quoi donc tu dis ?
De et par Pascale ANDREAU
Quelques années après la mort de son père, une femme se souvient. Visitant les lieux de son enfance, recueillant les souvenirs des uns et des autres, elle dresse le portrait d’un homme profondément humain.
Renseignements et inscriptions à agora@pambio.fr ou par sms au 07 66 87 48 37
Participation libreTout public
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L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 68 87 48 37 agora@pambio.fr
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English :
At the Agora? What on earth are you saying?
Written and performed by Pascale ANDREAU
A few years after her father’s death, a woman looks back. Visiting the places of her childhood and gathering memories from those around her, she paints a portrait of a deeply human man.
For information and registration, email agora@pambio.fr or text 07 66 87 48 37
Admission by donation
L’événement Théâtre Quoi donc tu dis ? Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-08-26 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON
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