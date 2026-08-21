Théâtre Résurrection, un cas de conscience Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Théâtre Résurrection, un cas de conscience

Mardi 3 novembre 2026 de 20h à 22h.

Mercredi 4 novembre 2026 de 19h à 21h.

Jeudi 5 novembre 2026 de 11h à 13h.

Du vendredi 6 au samedi 7 novembre 2026 de 20h à 22h. Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 11:00:00

fin : 2026-11-05 13:00:00

Date(s) :

2026-11-03 2026-11-04 2026-11-05 2026-11-06

Pour sa première au théâtre, elle en a fait tout un drame. Leïla Slimani revisite l’un des romans les plus modernes de Tolstoï, sous la direction de Simon Delétang. Un coup de maitre.

C’est l’histoire d’un jeune homme de bonne famille dont la vie bascule soudain dans un prétoire. Non qu’il soit du mauvais côté de la justice puisqu’il a été choisi comme juré mais voilà la femme qu’il juge pour meurtre n’est autre que celle qu’il a violée et mise enceinte, plus jeune, quand elle était à son service. Rattrapé par la culpabilité, il cherche à l’innocenter mais elle refuse son aide et le rachat de sa faute. Mise en scène et scénographiée par Simon Delétang, la pièce est portée avec maestria par les comédiens et les membres de la troupe de la Comédie-Française… coupables de nous avoir émus. À l’unanimité. .

Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 13 13 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For her theater debut, she made quite a spectacle of it. Le%EFla Slimani reimagines one of Tolstoy’s most modern novels, directed by Simon Del%E9tang. A masterstroke.

L’événement Théâtre Résurrection, un cas de conscience Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence