Théâtre Richard avec Antony de Azevedo et Ludivine Cornec Duras

Théâtre Richard avec Antony de Azevedo et Ludivine Cornec

Salle du Foirail Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-12-13

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Dans le métro, un SDF trouve une couronne et se rêve roi. Entre illusion et réalité, Richard revisite Shakespeare dans une fable poétique sur l’ambition et la solitude.

ATTENTION Changement de date au samedi 13 décembre 2025

Richard est un conte moderne, une fable poétique. L’histoire d une chenille qui se rêvait papillon.

Adaptation de Richard III de Shakespeare par Antony de Azevedo

Richard est un SDF du métro parisien. Qui est cette mystérieuse usagère qui prend le métro tous les jours à la station Pouvoir ? Il trouve une couronne de galette des rois en fouillant dans une poubelle. Il va revivre l ascension et la chute fulgurante du tyran Richard III d’Angleterre. .

Salle du Foirail Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 63 06

English : Théâtre Richard avec Antony de Azevedo et Ludivine Cornec

In the subway, a homeless man finds a crown and dreams of being king. Between illusion and reality, Richard revisits Shakespeare in a poetic fable about ambition and loneliness.

German : Théâtre Richard avec Antony de Azevedo et Ludivine Cornec

Ein Obdachloser findet in der U-Bahn eine Krone und träumt von sich selbst als König. Zwischen Illusion und Realität interpretiert Richard Shakespeare in einer poetischen Fabel über Ehrgeiz und Einsamkeit neu.

Italiano :

Nella metropolitana, un senzatetto trova una corona e sogna di diventare re. Tra illusione e realtà, Richard rivisita Shakespeare in una favola poetica sull’ambizione e la solitudine.

Espanol : Théâtre Richard avec Antony de Azevedo et Ludivine Cornec

En el metro, un vagabundo encuentra una corona y sueña con ser rey. Entre la ilusión y la realidad, Ricardo revisita a Shakespeare en una fábula poética sobre la ambición y la soledad.

