Théâtre Rose Royal Saint-Louis
mardi 9 mars 2027 · Saint-Louis
Informations pratiques
Saint-Louis
Théâtre Rose Royal
2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2027-03-09 20:00:00
fin : 2027-03-09
Date(s) :
2027-03-09
Dans son roman Rose Royal, l’écrivain Nicolas Mathieu dépeint la descente aux enfers d’une femme sous emprise. Romane Bohringer transpose le récit sur scène comme un thriller palpitant ! C’est la brillante Anne Charrier qui porte ce seule-en-scène, nous tenant en haleine du début à la fin de cette pièce à suspense.
On savait qu’Anne Charrier était une comédienne époustouflante. Son talent explose dans ce solo magistral. […] On sort avec le sentiment d’avoir assisté à un grand moment de théâtre. Le Figaro
D’après le roman de Nicolas Mathieu
Mise en scène Romane Bohringer
Avec Anne Charrier
Dès 13 ans
Durée 1h15 .
2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr
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English :
L’événement Théâtre Rose Royal Saint-Louis a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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