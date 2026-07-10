Informations pratiques

Saint-Louis

Théâtre Rose Royal

2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2027-03-09 20:00:00

fin : 2027-03-09

Date(s) :

2027-03-09

Dans son roman Rose Royal, l’écrivain Nicolas Mathieu dépeint la descente aux enfers d’une femme sous emprise. Romane Bohringer transpose le récit sur scène comme un thriller palpitant ! C’est la brillante Anne Charrier qui porte ce seule-en-scène, nous tenant en haleine du début à la fin de cette pièce à suspense.

On savait qu’Anne Charrier était une comédienne époustouflante. Son talent explose dans ce solo magistral. […] On sort avec le sentiment d’avoir assisté à un grand moment de théâtre. Le Figaro

D’après le roman de Nicolas Mathieu

Mise en scène Romane Bohringer

Avec Anne Charrier

Dès 13 ans

Durée 1h15 .

2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr

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English :

L’événement Théâtre Rose Royal Saint-Louis a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue