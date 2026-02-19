Théâtre Sale attente

Saintigny Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 21:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-14 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29

Un spectacle proposé plusieurs fois durant le mois de mars.Familles

Le Théâtre de L’Essor Percheron présente Sale attente , une comédie en 2 actes de Franck Didier. Un spectacle proposé plusieurs fois durant le mois de mars. 8 .

Saintigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 30 77 73 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A show offered several times during the month of March.

L’événement Théâtre Sale attente Saintigny a été mis à jour le 2026-02-19 par OTs DU PERCHE