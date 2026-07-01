Théâtre sous les étoiles La Fontaine Minérale Pont-de-Barret
mercredi 22 juillet 2026 · La Fontaine Minérale · Pont-de-Barret
Informations pratiques
Pont-de-Barret
Théâtre sous les étoiles
La Fontaine Minérale 1210 route de Crest Pont-de-Barret Drôme
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-23 2026-08-05 2026-08-06
La compagnie des Tréteaux du Fenouillet présente deux grands classiques de Molière revisités avec énergie, humour et modernité Les Femmes savantes et Les Précieuses ridicules.
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La Fontaine Minérale 1210 route de Crest Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 15 70 contact@lafontaineminerale.fr
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English :
The Tr%E9teaux du Fenouillet theater company presents two of Moli%E8re’s great classics, reimagined with energy, humor, and a modern twist: *Les Femmes savantes* and *Les Pr%E9cieuses ridicules*.
L’événement Théâtre sous les étoiles Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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