Totalement Berges La Fontaine Minérale Pont-de-Barret
samedi 18 juillet 2026 · La Fontaine Minérale · Pont-de-Barret
Informations pratiques
Pont-de-Barret
Totalement Berges
La Fontaine Minérale 1210 route de Crest Pont-de-Barret Drôme
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Imaginé par Émile Zarbre, Totalement Berges revient transformer les bords de rivière en un vaste terrain d’aventure.
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La Fontaine Minérale 1210 route de Crest Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 15 70 contact@lafontaineminerale.fr
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English :
Conceived by Émile Zarbre, Totalement Berges is back to transform the riverbanks into a vast playground for adventure.
L’événement Totalement Berges Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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