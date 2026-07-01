Totalement Berges La Fontaine Minérale Pont-de-Barret

Informations pratiques

Pont-de-Barret

Totalement Berges

La Fontaine Minérale 1210 route de Crest Pont-de-Barret Drôme

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Imaginé par Émile Zarbre, Totalement Berges revient transformer les bords de rivière en un vaste terrain d’aventure.

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La Fontaine Minérale 1210 route de Crest Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 15 70 contact@lafontaineminerale.fr

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English :

Conceived by Émile Zarbre, Totalement Berges is back to transform the riverbanks into a vast playground for adventure.

L’événement Totalement Berges Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux