Théâtre « Taphaleschas » Expression 7 Limoges

20 Rue de la Réforme Limoges Haute-Vienne

Le théâtre Expression 7 accueille la lecture de la pièce « Taphaleschas » de la Compagnie Max Eyrolle.

Taphaleschas, c’est le phare qui guide tous les bateaux en papier de l’enfance. C’est le pays des engoulevents et des barbarottes, des grandes solitudes et des bruyères en fleur. Les marionnettes du temps y tirent leurs fils cachés au cœur des bois de sapins. C’est une histoire dans laquelle les pantalons sont trop courts, les vestes un peu larges et les cheveux trop longs. Taphaleschas, c’est le nouveau roman de Max Eyrolle. Séance de dédicace pendant l’entracte et à l’issue du spectacle. Un buffet corrézien sera proposé pendant l’entracte.

20 Rue de la Réforme Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 37 50 expression7@wanadoo.fr

