Informations pratiques

Mulhouse

Théâtre T’as déjà dit Je t’aime ?

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2027-01-28 19:00:00

fin : 2027-01-28 20:25:00

Date(s) :

2027-01-28 2027-01-30

Entre témoignage et fantaisie, voici un spectacle volontairement léger, abordant les questions auxquelles se confrontent les premières amours adolescentes le sexisme, le poids des stéréotypes et des injonctions sociales, et le pouvoir des images.

La scénographie revisite les codes du cabaret. Avec une grande dose d’humour et la volonté de ne jamais être moraliste ou de tomber dans le piège du prosélytisme, Jean-François Auguste invite les spectateur·rices à questionner les rôles que les jeunes amoureux·euses tentent d’incarner dans leur relation de couple. À partir d’expériences intimes d’adolescent·es, d’échanges avec des spécialistes et de témoignages parentaux, la dramaturgie entremêle théâtre, danse, chansons et numéros d’artistes. Les questions de la liberté, de l’autodétermination et de l’affirmation de soi rencontrent les stéréotypes et les clichés. Nos vies amoureuses ne sont pas uniquement formatées par nos émotions et nos pensées, mais aussi façonnées par notre environnement social proche et lointain. En revisitant les codes du cabaret, le spectacle s’amuse avec la réalité, grossit les traits, se joue du faux pour faire apparaître le réel, dans ses vérités multiples.

A partir de 14 ans. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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L’événement Théâtre T’as déjà dit Je t’aime ? Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace