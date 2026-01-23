Théâtre Taxe rose Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Vitry-le-François

Théâtre Taxe rose

Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François Marne

Tarif : 13 – 13 – 21 EUR

Début : 2026-03-11 20:30:00

Compagnie Serres Chaudes. 20h30.Tout public

Compagnie Serres Chaudes. Gwendoline a 10 ans, 25 ans, 38 ans, 53 ans, 65 ans…

Gwendoline touche de l’argent de poche de ses parents, s’installe avec Richard et fait des enfants, divorce, ne se fait pas augmenter à son boulot, et enfin prend sa retraite bien méritée mais bien dérisoire.

Gwendoline a du mal à voir qu’à toutes les étapes de sa vie elle se fait avoir sur le plan financier… non pas par les hommes (quoique parfois si), mais par le système patriarcal. .

Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 41 00 10

