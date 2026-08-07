Théâtre Un ado peut en cacher un autre Chartres
jeudi 15 octobre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Théâtre Un ado peut en cacher un autre
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 19 – 19 – EUR
19
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-15
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-15
Marina vit seule. Enfin presque seule. Elle est accompagnée de Sandro, son seul et unique enfant qui entre dans l’adolescence. Accompagnée oui, parce qu’on ne peut pas vraiment dire que ces deux-là vivent ensemble vu qu’ils sont dans deux réalités parallèles. Marina a du mal avec ce gamin.
Une comédie de Julien Sigalas. Avec Nina Valéri et Jean Golthier. Tout public. 19 .
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Marina lives alone. Well, almost alone. She lives with Sandro, her one and only child, who is entering adolescence. Accompanied, yes, because you can’t really say that these two live together, since they exist in two parallel realities. Marina has a hard time with this kid.
L’événement Théâtre Un ado peut en cacher un autre Chartres a été mis à jour le 2026-08-03 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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