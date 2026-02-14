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Théâtre Un succès fou Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Théâtre Un succès fou Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon mardi 26 mai 2026.

Lieu : Théâtre municipal Gabrielle Robinne

Adresse : Place de la Comédie

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : 2026-05-26T20:30:00

Fin : 2026-05-26T

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 44 44 44

Montluçon

Théâtre Un succès fou

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : 44 – 44 – 44 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 20:30:00
fin : 2026-05-26

Date(s) :
2026-05-26

La nouvelle comédie de Sébastien Castro.
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Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28  billetterie@mairie-montlucon.fr

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English :

Sébastien Castro’s new comedy.

L’événement Théâtre Un succès fou Montluçon a été mis à jour le 2025-10-28 par Montluçon Tourisme

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