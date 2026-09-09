Théâtre Un voyage dans le temps qui nous transporte dans la vie de 12 femmes extraordinaires Chapelle du Lycée St Eloi Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Théâtre Un voyage dans le temps qui nous transporte dans la vie de 12 femmes extraordinaires

Dimanche 22 novembre 2026 à partir de 15h. Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 15:00:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

Un seule en scène pour évoquer tour à tour le destin hors norme de femmes qui ont marqué l’Histoire.

Comédienne, danseuse, chanteuse, Dominique Bethune est de ces artistes qui illuminent la scène. Incarnant tour à tour la vie de 12 femmes extraordinaires l’artiste nous révèle ici toute la palette de son talent..



Parmi tant d’autres lieux, le Festival OFF d’Avignon 2024 lui a valu la reconnaissance du public

Mise en scène Alain ILLEL Régisseur: Tchiné PERRIN .

Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 70 01 05 poetes-vospapiers@orange.fr

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English :

A single actress on stage brings to life, one by one, the extraordinary lives of women who have left their mark on history.

L’événement Théâtre Un voyage dans le temps qui nous transporte dans la vie de 12 femmes extraordinaires Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence