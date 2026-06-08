Théâtre Un week-end chargé O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère
mercredi 16 décembre 2026 · O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) · Châteauneuf-sur-Isère
Informations pratiques
Châteauneuf-sur-Isère
Théâtre Un week-end chargé
O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : 25 – 25 – 55 EUR
selon l’emplacement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 20:00:00
fin : 2026-12-16 20:00:00
Date(s) :
2026-12-16
Une comédie écrite ERIC AS
Mis en scène par ARTHUR JUGNOT
Avec 7 comédiens dont ARTHUR JUGNOT & DAVY SARDOU
.
O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 10 contact@o-lac.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A comedy written by ERIC AS
Directed by ARTHUR JUGNOT
?
With 7 actors including ARTHUR JUGNOT & DAVY SARDOU
L’événement Théâtre Un week-end chargé Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-08 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme)
- Racontines jeune public Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère 16 septembre 2026
- Visite commentée des carrières de molasse et des abris troglodytiques Journées Européennes du Patrimoine Rdv devant la Mairie Châteauneuf-sur-Isère 18 septembre 2026
- Visite commentée des carrières de molasse et des abris troglodytiques, Carrières de molasse et abris troglodytiques de Chateauneuf sur Isère, Châteauneuf-sur-Isère 18 septembre 2026
- BERGER STORY – O LAC Chateauneuf Sur Isere 19 septembre 2026
- Concert Chansons inoubliables de Brassens à Cabrel au site des troglodytes Journées Européennes du Patrimoine Théâtre de verdure, site troglodytique Châteauneuf-sur-Isère 19 septembre 2026