Théâtre Un week-end chargé O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère

Informations pratiques

Châteauneuf-sur-Isère

Théâtre Un week-end chargé

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : 25 – 25 – 55 EUR

selon l’emplacement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 20:00:00

fin : 2026-12-16 20:00:00

Date(s) :

2026-12-16

Une comédie écrite ERIC AS

Mis en scène par ARTHUR JUGNOT

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Avec 7 comédiens dont ARTHUR JUGNOT & DAVY SARDOU

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O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 10 contact@o-lac.com

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English :

A comedy written by ERIC AS

Directed by ARTHUR JUGNOT

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With 7 actors including ARTHUR JUGNOT & DAVY SARDOU

L’événement Théâtre Un week-end chargé Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-08 par Valence Romans Tourisme