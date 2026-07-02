Théâtre Victor HugoAt n°1 du rap français Rieupeyroux

Informations pratiques

Rieupeyroux

Théâtre Victor HugoAt n°1 du rap français

2 route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-04

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

On rit, on apprend ou on révise. Un spectacle intelligent et accessible, qui séduira aussi bien les passionnés de lettres que les amateurs de hip-hop !

Spectacle tout public

Durée 1h15

Un seul-en-scène aussi drôle qu’émouvant

Si Victor Hugo avait vécu aujourd’hui il aurait été le meilleur des rappeurs !

En tout cas, Bart en est convaincu et il vous le démontre avec brio dans un spectacle qui concilie ses deux passions celles pour les mots de Victor Hugo et le Rap.



Entre conférence humoristique, pièce de théâtre et performances rap, ce spectacle hybride séduit les adeptes de flows, de punchlines percutantes et de l’œuvre du poète. Bart explore la vie du monstre littéraire afin de construire, couplets après refrains, le rap biographique final.

Dans un spectacle à la fois hommage à l’Homme et aux musiques actuelles françaises, il recrée la bataille d’Hernani, pleure la mort de Léopoldine, vibre lors des discours politiques d’Hugo et dialogue avec le maître lui-même !

Le tout en convoquant quelques guest stars venus donner un coup de main Jul, Nekfeu, PNL, Gazo, Soprano…

En brisant les frontières entre littérature classique et culture urbaine, en bal(l)adant du vers à la rime, du mot au rythme, cette création récompensée par le prix du Jury aux planches de l’ICART 2024 s’impose comme une réussite et une relecture originale du génie hugolien.

*G.O.A.T est un acronyme pour Greatest Of All Time, qui se traduit en français par Meilleur De Tous Les Temps. 8 .

2 route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 86 79 information@centreculturelaveyron.fr

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English :

Laugh, learn and revise. An intelligent, accessible show that will appeal to literature fans and hip-hop enthusiasts alike!

Show for all audiences

Running time: 1h15

L’événement Théâtre Victor HugoAt n°1 du rap français Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)