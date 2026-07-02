Theatres of Madness, Grand-Théâtre, Salon Boireau, Bordeaux
samedi 20 février 2027 · Grand-Théâtre, Salon Boireau · Bordeaux
Informations pratiques
Theatres of Madness Samedi 20 février 2027, 20h00 Grand-Théâtre, Salon Boireau Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-20T20:00:00+01:00 – 2027-02-20T21:00:00+01:00
Fin : 2027-02-20T20:00:00+01:00 – 2027-02-20T21:00:00+01:00
Baroque et instruments d’époque
Une plongée théâtrale immersive dans l’univers terrifiant de Bedlam, le célèbre asile londonien devenu attraction pour les riches, décrit dans ses détails les plus effroyables par les commentateurs des XVIIe et XVIIIe siècles – et reflété dans les livrets et versions instrumentales virtuoses des célèbres Mad Songs du Theatre Royal de Londres.
Programme
Musique de John Eccles, Andrew Parcham et Godfrey Finger
Textes et extraits de journaux de César de Saussure, Thomas d’Urfey, John Dryden, Samuel Pepys…
Autour du Temps fort « Folia »
Jeudi 11 février : « Autour de la folie », conférence, Grand-Théâtre, Foyer Rouge, en partenariat avec la librairie Mollat
Grand-Théâtre, Salon Boireau Place de la comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/700356-theatres-of-madness »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/baroque-et-instruments-depoque-theatres-madness-86991 »}]
Une programmation Opéra National de Bordeaux Baroque et instruments d’époque
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