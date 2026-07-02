Theatres of Madness, Grand-Théâtre, Salon Boireau, Bordeaux

Informations pratiques

Theatres of Madness Samedi 20 février 2027, 20h00 Grand-Théâtre, Salon Boireau Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-20T20:00:00+01:00 – 2027-02-20T21:00:00+01:00

Fin : 2027-02-20T20:00:00+01:00 – 2027-02-20T21:00:00+01:00

Baroque et instruments d’époque

Une plongée théâtrale immersive dans l’univers terrifiant de Bedlam, le célèbre asile londonien devenu attraction pour les riches, décrit dans ses détails les plus effroyables par les commentateurs des XVIIe et XVIIIe siècles – et reflété dans les livrets et versions instrumentales virtuoses des célèbres Mad Songs du Theatre Royal de Londres.

Programme

Musique de John Eccles, Andrew Parcham et Godfrey Finger

Textes et extraits de journaux de César de Saussure, Thomas d’Urfey, John Dryden, Samuel Pepys…

Autour du Temps fort « Folia »

Jeudi 11 février : « Autour de la folie », conférence, Grand-Théâtre, Foyer Rouge, en partenariat avec la librairie Mollat

En savoir plus

Grand-Théâtre, Salon Boireau Place de la comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/700356-theatres-of-madness »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/baroque-et-instruments-depoque-theatres-madness-86991 »}]

Une programmation Opéra National de Bordeaux Baroque et instruments d’époque