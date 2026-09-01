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AGENDA · Loudun

Thelma et Louise Michel Loudun

samedi 26 septembre 2026 · Loudun

Thelma et Louise Michel Loudun

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Rue du Bourg Joly
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Tarif
10 10 Tarif réduit

Loudun

Thelma et Louise Michel

Rue du Bourg Joly Loudun Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 22:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Telma&LouiseMichel est un groupe musical formé de 4 musicien.nes qui vous proposent des compositions musicales en français le tout accompagné d’accordéon, de guitare d’harmonica,de cajon et autres percussions. Une musique entrainante pour accompagner des textes qui racontent les hauts et
les bas de la vie quotidienne. Une séparation ? Des matins difficiles ? Marre qu’on vous mène en bateau ? Avec Telma&LouiseMichel vous prendrez tout cela avec le sourire (parce que TLM ou tu la kiffes) !
N’oubliez pas de réserver car le nombre de places est limité !
Par SMS ou sur HelloAsso   .

Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17 

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English : Thelma et Louise Michel

L’événement Thelma et Louise Michel Loudun a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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