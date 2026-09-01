Thelma et Louise Michel Loudun
samedi 26 septembre 2026 · Loudun
Informations pratiques
Loudun
Thelma et Louise Michel
Rue du Bourg Joly Loudun Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 22:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Telma&LouiseMichel est un groupe musical formé de 4 musicien.nes qui vous proposent des compositions musicales en français le tout accompagné d’accordéon, de guitare d’harmonica,de cajon et autres percussions. Une musique entrainante pour accompagner des textes qui racontent les hauts et
les bas de la vie quotidienne. Une séparation ? Des matins difficiles ? Marre qu’on vous mène en bateau ? Avec Telma&LouiseMichel vous prendrez tout cela avec le sourire (parce que TLM ou tu la kiffes) !
N’oubliez pas de réserver car le nombre de places est limité !
Par SMS ou sur HelloAsso .
Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17
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English : Thelma et Louise Michel
L’événement Thelma et Louise Michel Loudun a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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