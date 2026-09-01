Informations pratiques

Loudun

Thelma et Louise Michel

Rue du Bourg Joly Loudun Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 22:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Telma&LouiseMichel est un groupe musical formé de 4 musicien.nes qui vous proposent des compositions musicales en français le tout accompagné d’accordéon, de guitare d’harmonica,de cajon et autres percussions. Une musique entrainante pour accompagner des textes qui racontent les hauts et

les bas de la vie quotidienne. Une séparation ? Des matins difficiles ? Marre qu’on vous mène en bateau ? Avec Telma&LouiseMichel vous prendrez tout cela avec le sourire (parce que TLM ou tu la kiffes) !

N’oubliez pas de réserver car le nombre de places est limité !

Par SMS ou sur HelloAsso .

Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17

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English : Thelma et Louise Michel

L’événement Thelma et Louise Michel Loudun a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais