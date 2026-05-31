Théodore Kuzma Trio Le Melville Paris

Théodore Kuzma est un jeune pianiste basé à Paris. Il a beaucoup étudié la tradition du jazz, et se réfère principalement au be-bop qu’il a beaucoup étudié mais possède aussi une connaissance large du jazz en jouant régulièrement pour des festivals parfois de swing ou d’autres concerts plus modernes.

Il jouera principalement des standards, et sera accompagné de grands musiciens. Thomas Bramerie à la contrebasse, qui a accompagné de très grands noms du jazz aussi bien aux États-Unis qu’à New York et la batterie, Francesco Ciniglio, batteur de renom également.

Théodore Kuzma : piano – Lead

Thomas Bramerie : basse

Francesco Ciniglio : batterie

Théodore Kuzma, jeune pianiste parisien, réinvente le be-bop avec flair! Accompagné par les talents de Thomas Bramerie et Francesco Ciniglio, attendez-vous à des standards jazz envoûtants !

Le samedi 20 juin 2026

de 21h00 à 23h30

payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T21:00:00+02:00_2026-06-20T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=5876



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