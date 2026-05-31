Théodore Kuzma Trio Le Melville Paris
Théodore Kuzma Trio Le Melville Paris dimanche 21 juin 2026.
Théodore Kuzma est un jeune pianiste basé à Paris. Il a beaucoup étudié la tradition du jazz, et se réfère principalement au be-bop qu’il a beaucoup étudié mais possède aussi une connaissance large du jazz en jouant régulièrement pour des festivals parfois de swing ou d’autres concerts plus modernes.
Il jouera principalement des standards, et sera accompagné de grands musiciens. Thomas Bramerie à la contrebasse, qui a accompagné de très grands noms du jazz aussi bien aux États-Unis qu’à New York et la batterie, Francesco Ciniglio, batteur de renom également.
Théodore Kuzma : piano – Lead
Thomas Bramerie : basse
Francesco Ciniglio : batterie
Théodore Kuzma, jeune pianiste parisien, réinvente le be-bop avec flair! Accompagné par les talents de Thomas Bramerie et Francesco Ciniglio, attendez-vous à des standards jazz envoûtants !
Le samedi 20 juin 2026
de 21h00 à 23h30
payant
10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T00:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T21:00:00+02:00_2026-06-20T23:30:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=5876
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