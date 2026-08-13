Théodore Thurner, membre de l’Académie de Marseille Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement
samedi 14 novembre 2026 · Opéra de Marseille · Marseille 1er Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 1er Arrondissement
Théodore Thurner, membre de l’Académie de Marseille
Samedi 14 novembre 2026 à partir de 17h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 17:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
L’Académie des Sciences, Lettres et Arts de Marseille fête cette année ses 300 ans d’existence.
Le foyer de l’Opéra accueillera un concert consacré au compositeur Théodore Thurner, membre de l’Académie de Marseille, dans le cadre de la célébration du tricentenaire de l’Académie.
Au programme
Sonate pour piano et violon
Barcarolle pour piano
Trio pour piano, violon et violoncelle
Avec la participation de
Da-Min Kim, violon
Xavier Chatillon, violoncelle
Evelina Pitti, piano .
Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The Academy of Sciences, Letters, and Arts of Marseille is celebrating its 300th anniversary this year.
L’événement Théodore Thurner, membre de l’Académie de Marseille Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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