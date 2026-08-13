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AGENDA · Marseille 1er Arrondissement

Théodore Thurner, membre de l’Académie de Marseille Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

samedi 14 novembre 2026 · Opéra de Marseille · Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Opéra de Marseille
Adresse
2 Place Ernest Reyer
Ville
13001 Marseille 1er Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Marseille 1er Arrondissement

Théodore Thurner, membre de l’Académie de Marseille

Samedi 14 novembre 2026 à partir de 17h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 17:00:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

L’Académie des Sciences, Lettres et Arts de Marseille fête cette année ses 300 ans d’existence.
Le foyer de l’Opéra accueillera un concert consacré au compositeur Théodore Thurner, membre de l’Académie de Marseille, dans le cadre de la célébration du tricentenaire de l’Académie.

Au programme

Sonate pour piano et violon
Barcarolle pour piano
Trio pour piano, violon et violoncelle


Avec la participation de

Da-Min Kim, violon
Xavier Chatillon, violoncelle
Evelina Pitti, piano   .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

The Academy of Sciences, Letters, and Arts of Marseille is celebrating its 300th anniversary this year.

L’événement Théodore Thurner, membre de l’Académie de Marseille Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille

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