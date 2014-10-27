THÉORIES DU COMPLOT ON LES VÉRIFIE PAR LA SCIENCE | Conférence Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Informations pratiques

Tinqueux

THÉORIES DU COMPLOT ON LES VÉRIFIE PAR LA SCIENCE | Conférence

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 14:00:00

fin : 2026-10-27 17:00:00

Date(s) :

2026-10-27

Tout public

Mar. 27 oct. 14h

Le Carré Blanc Médiathèque

Âge 11+ | 3h | Gratuit Accès libre

Les Petits Débrouillards vous proposent de déconstruire les théories du complot grâce à la méthode scientifique. Que répondre à un adepte de ces théories ? Pourquoi on y croit ? Vérifiez-les également grâce à des expériences.

En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Marne dans le cadre du festival Créateurs d’infos. .

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est

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English : THÉORIES DU COMPLOT ON LES VÉRIFIE PAR LA SCIENCE | Conférence

L’événement THÉORIES DU COMPLOT ON LES VÉRIFIE PAR LA SCIENCE | Conférence Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne