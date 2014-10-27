THÉORIES DU COMPLOT ON LES VÉRIFIE PAR LA SCIENCE | Conférence Rue de la Croix Cordier Tinqueux
mardi 27 octobre 2026 · Rue de la Croix Cordier · Tinqueux
Informations pratiques
Tinqueux
THÉORIES DU COMPLOT ON LES VÉRIFIE PAR LA SCIENCE | Conférence
Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 14:00:00
fin : 2026-10-27 17:00:00
Date(s) :
2026-10-27
Tout public
Mar. 27 oct. 14h
Le Carré Blanc Médiathèque
Âge 11+ | 3h | Gratuit Accès libre
Les Petits Débrouillards vous proposent de déconstruire les théories du complot grâce à la méthode scientifique. Que répondre à un adepte de ces théories ? Pourquoi on y croit ? Vérifiez-les également grâce à des expériences.
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Marne dans le cadre du festival Créateurs d’infos. .
Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est
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English : THÉORIES DU COMPLOT ON LES VÉRIFIE PAR LA SCIENCE | Conférence
L’événement THÉORIES DU COMPLOT ON LES VÉRIFIE PAR LA SCIENCE | Conférence Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne
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