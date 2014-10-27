UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tinqueux

THÉORIES DU COMPLOT ON LES VÉRIFIE PAR LA SCIENCE | Conférence Rue de la Croix Cordier Tinqueux

mardi 27 octobre 2026 · Rue de la Croix Cordier · Tinqueux

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue de la Croix Cordier
Adresse
LE CARRE BLANC
Ville
51430 Tinqueux
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Tinqueux

THÉORIES DU COMPLOT ON LES VÉRIFIE PAR LA SCIENCE | Conférence

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 14:00:00
fin : 2026-10-27 17:00:00

Date(s) :
2026-10-27

Tout public
Mar. 27 oct. 14h
Le Carré Blanc Médiathèque
Âge 11+ | 3h | Gratuit Accès libre

Les Petits Débrouillards vous proposent de déconstruire les théories du complot grâce à la méthode scientifique. Que répondre à un adepte de ces théories ? Pourquoi on y croit ? Vérifiez-les également grâce à des expériences.

En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Marne dans le cadre du festival Créateurs d’infos.   .

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : THÉORIES DU COMPLOT ON LES VÉRIFIE PAR LA SCIENCE | Conférence

L’événement THÉORIES DU COMPLOT ON LES VÉRIFIE PAR LA SCIENCE | Conférence Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne

À voir aussi à Tinqueux (Marne)