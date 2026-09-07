Théories du complot : on les vérifie par la science, Le Carré Blanc – Médiathèque, Tinqueux
mardi 27 octobre 2026 · Le Carré Blanc - Médiathèque · Tinqueux
Informations pratiques
Théories du complot : on les vérifie par la science Mardi 27 octobre, 14h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-27T14:00:00+01:00 – 2026-10-27T17:00:00+01:00
Fin : 2026-10-27T14:00:00+01:00 – 2026-10-27T17:00:00+01:00
Mar. 27 oct. – 14h
Les Petits Débrouillards vous proposent de déconstruire les théories du complot grâce à la méthode scientifique. Que répondre à un adepte de ces théories ? Pourquoi on y croit ? Vérifiez-les également grâce à des expériences.
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Marne dans le cadre du festival Créateurs d’infos.
Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 84 78 67 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]
Conférence conférence théorie du complot
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