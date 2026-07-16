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Théotime Langlois de Swarte | William Christie, Grand-Théâtre, Bordeaux

jeudi 13 mai 2027 · Grand-Théâtre · Bordeaux

Théotime Langlois de Swarte | William Christie, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 13 mai 2027
Fin
jeudi 13 mai 2027
Lieu
Grand-Théâtre
Adresse
Place de la comédie, 33000 BORDEAUX
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Théotime Langlois de Swarte | William Christie Jeudi 13 mai 2027, 20h00 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-13T20:00:00+02:00 – 2027-05-13T21:30:00+02:00
Fin : 2027-05-13T20:00:00+02:00 – 2027-05-13T21:30:00+02:00

Baroque et instruments d’époque
Si Jean-Philippe Rameau est bien plus connu pour ses opéras que pour sa musique instrumentale, Hyppolite et Aricie, Les Indes galantes ou Dardanus regorgent de moments virtuoses, souvent confiés au violon. De vraies respirations musicales aux doux noms de Gavotte, Rigaudon ou encore Menuet, permettaient de faire entendre tout le talent des musiciens parisiens pendant les spectacles. Joués dans les salons en formation réduite, ces airs donnaient à entendre à un public plus intime, quelques réminiscences de mélodies célèbres.

Programme
Prélude improvisé (mi majeur)

Jean-Philippe Rameau
Airs de Violon tirés des opéras de Rameau
Première Gavotte gaye (Castor et Pollux)
Air très pointé (Castor et Pollux)

Toussaint Bordet
Air Tendre « Rossignol dont le doux ramage »

Jacques Aubert 
Les jolis Airs ajustez à deux violons, oeuvre XXVII :
Suite III, extraits
Tendrement – Gayement – Double

Jean-Philippe Rameau 
Airs de Violon tirés des opéras de Rameau 
Musette (Les Indes Galantes
Air Polonois (Les Indes Galantes
Premier Menuet (Les Indes galantes)
Rigaudon et Tambourins (Les Indes galantes)
Orage – Les Fleurs (Les Indes galantes)

Charles-Antoine Branche
Première sonate, extrait : 1er mouvement
Preludio, Grave

Jean-Philippe Rameau 
Airs de Violon tirés des opéras de Rameau 
Orage – Les Fleurs (Les Indes galantes)

Jean-Baptiste Cupis
Sonate n°1 à violon seul, oeuvre 2, extrait : 2ème mouvement
Grave – Andante

Antoine Dauvergne 
Concerts op.4, extrait : Passacaille du Concert n°3

Louis Aubert 
Sonate op 1 n°3
Preludio, Adagio – Pastorale, in poco Allegro gratioso – Corrente, Allegro – Arie I-II, Gratioso – Giga, Presto

André-Joseph Exaudet
Sonate opus 1 n°4, extrait : premier mouvement – Largo

Jean-Philippe Rameau 
Airs de Violon tirés des opéras de Rameau 
Premier et Second Airs des Matelots (Hippolyte et Aricie)
Premier et Second Rigaudons en tambourin (Hippolyte et Aricie)

Jean-Philippe Rameau 
Canon : Avec du vin endormons nous

Jean-Philippe Rameau 
Airs de Violon tirés des opéras de Rameau 
Sommeil. Rondeau tendre (Dardanus)

Jean-Philippe Rameau 
Airs de Violon tirés des opéras de Rameau 
Viens Hymen (Les Indes galantes)
Chaconne (Les Indes Galantes)

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697668-theotime-langlois-de-swarte-william-christie »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/baroque-et-instruments-depoque-theotime-langlois-de-swarte-william-christie-88371 »}]
Le Violon de Rameau

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